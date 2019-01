Sant Llorenç de Morunys farà una zona de pícnic al pont de Vall-llonga

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys preveu crear una zona de pícnic i esbarjo al pont de la Vall-llonga, amb una inversió prevista per a l'any 2019 de 25.486 euros. A la vegada, el consistori vol millorar els accessos de vianants a la zona del pont medieval, inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Per als accessos disposa d'una inversió prevista de 14.830 euros, també per a l'any 2019. L'equip de govern està treballant per poder licitar les actuacions, que s'iniciaran durant la primavera.

El pont de Vall-llonga es trobava originàriament a l'estret de Vall-llonga (Guixers) i permetia creuar el riu Cardener. Tanmateix, l'any 1997, amb les obres de construcció de l'embassament de la Llosa del Cavall, va ser desmuntat i es va tornar a alçar a menys d'un quilòmetre de Sant Llorenç de Morunys, a la carretera que va cap a la Coma i la Pedra.

A més de les iniciatives per a l'adequació de la zona del pont, el consistori també preveu dur a terme, durant la primavera del 2019, una nova pavimentació de les voreres de la carretera de la Coma, amb una inversió prevista de 44.204 euros; la construcció i pavimentació d'un aparcament a la zona de la plaça del Mur, amb una inversió prevista de 39.597 euros, i la instal·lació d'informació turística interactiva amb l'usuari, que l'Ajuntament piteu preveu que tindrà una inversió prevista de 29.805 euros.

Per al 2019 també hi ha la previsió de restaurar i col·locar guixos emmotllats als portals del carrer Major i al de la Capella (25.918,20 euros) i adequar la via verda entre el càmping i el poble de Sant Llorenç de Morunys, amb una inversió prevista de 10.079,30 euros.



Feel la Vall de Lord

Durant el 2018, el consistori piteu ha portat a terme un seguit d'accions dins del Projecte bàsic per la dinamització turística del municipi de Sant Llorenç de Morunys, també anomenat «Feel la Vall de Lord». Segons fonts de l'Ajuntament, la majoria de les actuacions han estat subvencionades pel departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, referent al Desenvolupament de Plans de Foment Territorial del Turisme per als anys 2017, 2018 i 2019, que són diners provinents de la taxa turística. En total, es tracta d'una inversió de 382.924 euros, dels quals 177.504?han estat atorgats per subvenció.

Entre les obres del 2018, la reordenació del primer tram de la car-retera de Solsona és la que ha tingut una inversió més altra (87.104 euros). El consistori piteu ha explicat que s'ha pogut ordenar l'aparcament en aquest tram de via i aconseguir una vorera transitable i adaptada als vianants. A més, aprofitant els treballs, s'han deixat previsions per poder soterrar el cablatge aeri existent i s'ha creat una nova plaça d'aparcament adaptat. El pla d'accessibilitat urbana (31.821euros), la nova il·luminació led al nucli antic (22.174 euros) i la instal·lació d'un punt de recàrrega de cotxes elèctrics (6.479 euros), també han estat actuacions del 2018