El Solsonès i Cardona sumen esforços per concentrar en un únic punt el servei d'atenció a les empreses

Acaba de néixer el Punt Empresa, fruit de la unificació del servei d'atenció a les empreses de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) i el Consell Comarcal del Solsonès. Aquest migdia l'han presentat públicament a Clariana de Cardener els alcaldes d'ambdós municipis, David Rodríguez i Ferran Estruch, la presidenta de l'ens comarcal, Sara Alarcón, el president d'Empresaris per al Solsonès, Marc Arnau, i Ramon Vilajosana, en representació de l'Associació d'Empresaris de Cardona. En la mateixa jornada s'ha donat a conèixer també el catàleg de serveis de l'Adlsolcar.

Una setantena de persones dels sectors públic i privat han assistit a aquesta convocatòria, amb què s'ha formalitzat el servei d'atenció a les empreses a partir d'un únic punt amb interlocutors definits en funció de la naturalesa de l'activitat econòmica. Així, es dona servei a l'emprenedoria, al comerç, a les empreses agroalimentàries i de restauració i a la indústria i altres serveis que s'ubiquin a Cardona, Solsona i tot el Solsonès.

El Punt Empresa ofereix informació i orientació (per a la creació de nous projectes, tràmits administratius i gestió de subvencions); formació empresarial; assessorament personalitzat per part d'especialistes; cooperació entre empreses; el Servei Connectem, per a la captació de professionals adequats a cada lloc de treball, i projectes transversals.

'Una eina viva'

Tal com ha posat de relleu Marc Arnau, aquests serveis han estat fets en funció de les demandes de les empreses, fruit de nombroses visites. I "el catàleg és una eina viva, que anirà evolucionant a mesura que canviïn les necessitats detectades". Des de l'Agència es treballa per oferir "serveis a mida de les nostres necessitats, adequats a les dimensions de les empreses que tenim i de les inquietuds que manifestem", ha explicat el president dels empresaris del Solsonès. Com a exemple, ha esmentat l'arribada de la fibra òptica als polígons industrials i la creació del Club de l'Autònom.

Amb la incorporació de la tècnica del Consell Comarcal, Goretti Sala, l'Agència de Desenvolupament Local, dirigida per Glòria Domínguez, passa a disposar d'un total de 12 tècnics en diferents àmbits. Per a Sara Alarcón, d'aquesta manera "es coordinen i s'optimitzen els esforços en matèria de desenvolupament local al territori per anar tots en una mateixa direcció i fer una comarca més competitiva". La presidenta del Consell s'ha mostrat convençuda que aquest pas es traduirà en "un major impacte".

Els alcaldes de Cardona i Solsona han subratllat la importància del pacte de territori i el nou model de governança, ara ampliat amb el Consell Comarcal, que va néixer el 2014 amb la creació de l'Agència de Desenvolupament Local, a partir de la cooperació entre municipis i dels sectors públic i privat. David Rodríguez ha destacat la "voluntat de fer les coses de baix a dalt i de manera participada" per cercar les estratègies comunes.

L'any passat es va decidir que "calia ser més ambiciosos i eficients i incorporar el Consell en aquest procés de concertació". Per a Ferran Estruch, avui el pacte territorial continua creixent "perquè, més enllà dels confins territorials, ens interessen les persones, les empreses i el territori amb una nova manera de treballar en què els privats prenen protagonisme". Ambdós batlles han remarcat el suport estratègic i financer del Servei d'Ocupació de Catalunya per a la creació i el manteniment de l'Adlsolcar des del primer dia.