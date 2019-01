Arxiu Particular

El Solsonès compta amb entre 5 i 10 centímetres de neu Arxiu Particular

La neu ha arribat al Solsonès a quarts de nou del matí i actualment compta amb gruixos d'entre 5 i 10 centímetres. El transport escolar s'ha desenvolupat amb normalitat, segons fonts del Consell Comarcal, ja que "a l'hora que ha començat a nevar la majoria d'infants ja estaven a les escoles o de camí".

El Consell Comarcal ha començat a escampar sal preventiva a les set del matí per algunes zones de la comarca. A part de les carreteres C-55 i C-26 (Manresa i Bassella), les més prioritàries per l'afluència de vehicles segons l'ens comarcal, també es vol actuar a la carretera de la Llosa del Cavall, principal comunicació amb Sant Llorenç de Morunys "per assegurar la bona tornada a la tarda, després de les classes".