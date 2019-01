Solsona manté activada la fase d´emergència 1 del Pla d´actuació per nevades

a segona nevada d'anit a Solsona i les temperatures negatives han convertit en pistes de gel bona part de la via pública. L'Ajuntament manté activat el Pla municipal d'actuació per a nevades en la fase d'emergència 1, des que van tornar a posar-se a nevar ahir a tres quarts d'onze de la nit. Si bé la brigada municipal, el servei de neteja viària i dues màquines netegen de neu i glaç calçades i voreres, es demana la màxima precaució tant a vehicles com a vianants per evitar relliscades.

Fins a les quatre del matí, una màquina ha estat llençant potassa per la calçada de vies principals i secundàries solsonines. A partir de les set s'ha reprès el dispositiu i s'hi han afegit la brigada municipal i el servei de neteja viària de la ciutat per garantir els accessos a equipaments sociosanitaris i educatius, primer, i escampar sal en voreres i passejos. En aquests moments, són dues les màquines que escampen sal a les calçades per tot el municipi.