El Solsonès i Cardona sumen esforços i unifiquen el servei d'atenció a les empreses

El Punt Empresa, fruit de la unificació del servei d'atenció a les empreses de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) i el Consell Comarcal del Solsonès, va ser presentat públicament ahir, dimecres, al migdia a Clariana de Cardener. Inicialment, hi va haver una roda de premsa dels alcaldes de tots dos municipis, David Rodríguez i Ferran Estruch, la presidenta de l'ens comarcal, Sara Alarcón, el president d'Empresaris per al Solsonès, Marc Arnau, i Ramon Vilajosana, representant de l'Associació d'Empresaris de Cardona.

En la mateixa jornada es va donar a conèixer també el catàleg de serveis de l'Adlsolcar, a càrrec de la seva directora, Glòria Domínguez, i tot equip tècnic. Amb la incorporació de la tècnica del Consell Comarcal, Goretti Sala, l'Agència de Desenvolupament Local passa a disposar d'un total de 12 tècnics en diferents àmbits. Per a Alarcón, d'aquesta manera «es coordinen i s'optimitzen els esforços en matèria de desenvolupament local al territori». El Punt Empresa ofereix informació i orientació per a la creació de nous projectes, tràmits administratius i gestió de subvencions; formació empresarial; assessorament personalitzat per part d'especialistes; cooperació entre empreses i el Servei Connectem.