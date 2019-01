Mor als 84 anys el bisbe emèrit de Solsona Jaume Traserra

Jaume Traserra Cunillera, bisbe emèrit de Solsona, ha mort la matinada d'aquest divendres als 84 anys d'edat. Traserra, que era fill de Granollers, vivia a la casa familiar de la plaça Porxada, a la capital del Vallès Oriental, des que va deixar la direcció del bisbat de Solsona el desembre de l'any 2010. Jaume Traserra va ser bisbe de Solsona durant nou anys. Des del 2001, quan va substituir Antoni Deig, fins al 2010, quan li va agafar el relleu l'actual bisbe, Xavier Novell.

La cerimònia de comiat es farà aquest dissabte a les 4 de la tarda a l'església parroquial de Sant Esteve de Granollers i no a la catedral de Solsona. Aquest fet ha estat per desig exprés del bisbe. La capella ardent queda instal·lada a la mateixa església parroquial de Sant Esteve de Granollers, aquest divendres a la tarda de 4 a 7, i demà dissabte al matí de les 10 fins a les 12 del migdia.

El divendres vinent, dia 1 de febrer, a les 11 tindrà lloc una missa funeral a la catedral de Solsona.

Jaume Traserra i Cunillera va néixer a Granollers el dia 11 de juliol del 1934. Es va llicenciar en Filosofia i en Dret a la Universitat de Barcelona, i en Teologia. Va anar a Roma a estudiar Dret Canònic a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, i allà es va doctorar en aquesta especialitat.

Va ser ordenat sacerdot el dia 19 de març de l'any 1959, quan encara no havia complert els 25 anys. Va ser destinat com a prevere a l'arquebisbat de Barcelona, en el qual va ocupar successivament els càrrecs de secretari canceller, vicari general i degà del capítol de la catedral de Barcelona. Una trajectòria interna, sempre en els passadissos de la cúria arxiepiscopal. Dins el seu progrés, el 1993 va ser nomenat bisbe auxiliar, però la seva cursa dins l'arquebisbat va acabar quan en fou apartat per ocupar la seu de Solsona.

El 2009 Traserra va complir 75 anys i, d'acord amb el que estableix la normativa canònica, va enviar la seva renúncia al Sant Pare. Des de llavors va estar a l'expectativa de relleu, en temps de pròrroga fins que el Vaticà va nomenar el seu substitut, Xavir Novell, la tardor del 2010.

Durant els darrers anys, Traserra havia participat de forma activa en el dia a dia de la parròquia de Sant Esteve de Granollers. Hi deia misses i també administrava sovint el sagrament de la confessió als fidels.