El ple de Solsona vota avui les bases d'ajuts empresarials

Les bases per a una nova convocatòria de subvencions per a la promoció de l'ocupació i l'activitat empresarial a Solsona són un dels principals punts de l'ordre del dia del primer ple municipal de l'any, convocat per a avui, divendres, dia 25, a les nou del vespre. La dotació pressupostària es mantindrà igual que l'any passat, en 40.000 euros.

D'aquests diners, se'n destinaran 10.000 a la línia d'inversió de noves activitats econòmiques, 12.000 a la modernització de negocis existents (l'any passat n'eren 8.000 i va fer que diversos sol·licitants en quedessin fora), 8.000 a la creació de llocs de treball (en lloc dels 12.000 de la convocatòria anterior) i 10.000 a l'autoocupació.

Hi haurà una única convocatòria amb dos terminis per presentar la sol·licitud: el primer fins a final de maig i el segon fins al 30 de setembre. El 2018 es van tramitar 42 sol·licituds, entre els quals hi va haver un total de 33 beneficiaris.