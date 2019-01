Actiu en la celebració del 50è aniversari de la Coronació de la Mare de Déu del Claustre de Solsona

El cinquantè aniversari de la Coronació de la Mare de Déu del Claustre a Solsona, l'any 2006, va ser un esdeveniment «insòlit» a la comarca, en el qual Jaume Traserra va participar activament. El que va ser alcalde de Solsona per Convergència Jordi Riart va explicar ahir a Regió7 que el bisbe Traserra «es va abocar a la celebració, com ho va fer la gran part de la població solsonina. Hi va haver una immensa participació, que ell va saber arrossegar».



El Museu Diocesà

«Durant la seva estada com a bisbe, Traserra va intentar desencallar el tema del Museu Diocesà», hi va afegir David Rodríguez, actual alcalde de Solsona per Esquerra Republicana, que va coincidir-hi «poc temps, però vaig poder conèixer la seva cordialitat i correcció com a persona». Rodríguez també va explicar que el prevere no era «amant de sortir als mitjans, i era força discret en aquest sentit».

Per altra banda, Jordi Riart va voler situar de manera breu històricament en el context la figura del bisbe Traserra. «Vam ensopegar una època gens fàcil en la relació entre els poders polític i eclesiàstic, i ell va exercir la seva responsabilitat com a pastor. I sempre amb els criteris de coherència i conseqüència, i no sempre prou entès per la societat», va concloure Riart.