El comiat de Traserra congrega la cúpula de l´Església catalana a Granollers

El bisbe emèrit de Solsona, Jaume Traserra, havia dit abans de morir a l'actual dirigent del bisbat de Solsona, Xavier Novell, que no expliqués virtut de la seva personalitat. «Ell deia que no en tenia», ha afirmat aquest dissabte Novell, que ha presidit el funeral del seu antecessor. Però tot i així, no s'ha estat de destacar que «tenia una ment privilegiada i una cultura enciclopèdica». Ha estat l'única referència a la seva figura en el comiat, que ha congregat la cúpula de l'Església catalana.

En el funeral, que ha tingut lloc aquest dissabte a la tarda a l'església parroquial de Sant Esteve de Granollers, han assistit nou bisbes i l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. A part, també hi ha hagut una seixantena de capellans i diaques. Però no només hi ha hagut la presència de religiosos. De fet, unes 600 persones, que han omplert l'església, han acomiadat a Traserra.

De fet, només hi han faltat el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, l'arquebisbe de Barcelona i Luís Maríntez Sistach, que és arquebisbe emèrit de la ciutat comtal. En el funeral també s'ha fet lectura del textos de condol que han fet arribar el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez, i el del secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin.

Les despulles de Traserra –que va escollir personalment ser enterrat a Granollers en comptes de la ciutat on va exercir de bisbe– descansen a la capella de la Mare de Déu de la Salut, dins de la mateixa església on s'ha oficiat el funeral.