Jaume Traserra redacció

? Jaume Traserra Cunillera va néixer a Granollers el dia 11 de juliol del 1934. Es va llicenciar en Filosofia i en Dret a la Universitat de Barcelona, i en Teologia. Va anar a Roma a estudiar Dret Canònic a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, on es va doctorar en aquesta especialitat.

Va ser ordenat sacerdot el dia 19 de març de l'any 1959, quan encara no havia complert els 25 anys. Va ser destinat com a prevere a l'arquebisbat de Barcelona, on va ocupar successivament els càrrecs de secretari canceller, vicari general i degà del capítol de la catedral de Barcelona. Una trajectòria interna, als passadissos de la cúria episcopal. El 1993 va ser nomenat bisbe auxiliar, però la seva cursa dins l'arquebisbat va acabar quan en va ser apartat per ocupar la seu de Solsona.

El 2009 Traserra va complir 75 anys i, d'acord amb el que estableix la normativa canònica, va enviar la seva renúncia al Sant Pare. Des de llavors va estar a l'expectativa de relleu, en temps de pròrroga fins que el Vaticà va nomenar el seu substitut, Xavier Novell, la tardor del 2010. Aquests darrers anys, Traserra havia participat de forma activa en el dia a dia de la parròquia de Sant Esteve de Granollers.