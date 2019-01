El comiat del bisbe emèrit de Solsona congrega la cúpula de l´Església catalana

El bisbe emèrit de Solsona Jaume Traserra havia dit abans de morir a l'actual dirigent del bisbat de Solsona, Xavier Novell, que no expliqués virtuts de la seva personalitat. «Ell deia que no en tenia», va afirmar ahir Novell, que va presidir el funeral pel seu antecessor. Però, tot i així, no es va estar de destacar que «tenia una ment privilegiada i una cultura enciclopèdica». Va ser l'única referència a la seva figura en el comiat, que va congregar la cúpula de l'Església catalana.

Al funeral, que va tenir lloc ahir a la tarda a l'església parroquial de Sant Esteve de Granollers, hi van assistir nou bisbes i l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. A part, també hi havia una seixantena de capellans i diaques. Però no només hi havia la presència de religiosos. De fet, l'església va quedar petita per acollir les 600 persones van voler acomiadar Traserra. A Novell se li va trencar la veu al final de l'homilia, quan es va dirigir als familiars del bisbe emèrit, bàsicament nebots i renebots, i va dir: «Jo també en tinc, i espero que em cuidin tal com vosaltres l'heu cuidat a ell».

Un cop acabada la cerimònia de comiat, van portar el fèretre a la capella de la Mare de Déu de la Salut, a l'interior de la mateixa església on es va oficiar el funeral, per enterrar el bisbe emèrit de Solsona. L'espai on descansen les despulles de Traserra és auster, tal com va demanar ell mateix abans de morir, i només hi ha una imatge de la Mare de Deu de la Salut, patrona de Terrassa. El religiós va escollir personalment ser enterrat a Granollers, la seva localitat natal, en comptes de la ciutat on va exercir de bisbe.

Dels dirigents religiosos catalans, només hi van faltar el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, l'arquebisbe de Barcelona i Lluís Martínez Sistach, que és arquebisbe emèrit de la Ciutat Comtal. Els dos últims són a Panamà, en la Jornada Mundial de la Joventut. Durant la cerimònia es va fer lectura dels textos de condol que van fer arribar el president de la Conferència Episcopal Espanyola i el del secretari d'Estat del Vaticà.

Al funeral també hi va haver representació política de les poblacions a les quals Traserra estava vinculat. D'aquesta manera, a part de l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, també hi va assistir el de Solsona, David Rodríguez. I és que Traserra va estar al capdavant de la diòcesi solsonina durant vuit anys–després de la renúncia d'Antoni Deig–, del 2001 al 2009, quan va deixar el càrrec eclesiàstic en complir l'edat canònica de jubilació. El va succeir Xavier Novell, que continua al capdavant del bisbat i ahir va oficiar la cerimònia de comiat.