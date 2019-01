L'Ajuntament de Manresa ha rebutjat els anticonceptius malgrat la pressió animalista

La problemàtica per l'excés de coloms s'aborda de diferents maneres a les poblacions i ciutats catalanes. El model Solsona és el que ha estat repetidament rebutjat per l'Ajuntament de Manresa, que considera més eficient i sanitàriament més segur caçar les aus amb gàbies.

El govern de PDECAT i ERC va cedir a la pressió animalista i va aturar la captura durant un any, però un cop reevaluat el sistema va decidir tornar a aplicar-lo, cosa que li ha valgut una denúncia del Col·legi d'Advocats. Les gàbies situades en remolcs en cinc punts de la ciutat han estat atacades i inutilitzades per opositors no identificats, però l'Ajuntament manté la seva posició i es resisteix a adoptar el sistema que sembla haver donat bon resultat a la ciutat de Solsona.

L'empresa ZooEthics considera que el sistema de pinso anticonceptiu és segur. A més, afirmen que resultats com el de Solsona mostren que el mètode és eficient i no maltracta els animals com, afirmen, fa el de Manresa.