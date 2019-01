Solsona redueix la població de coloms un 70 % en quatre anys i mig

Solsona ha aconseguit reduir la població de coloms un 70 % mitjançant l'ús de pinso anticonceptiu en quatre anys i mig. Aquest és el darrer balanç que ha fet l'empresa anoienca ZooEthics, contractada per la regidoria de Medi Ambient per al control d'aquesta plaga. Aquest sistema que s'empra per a Solsona i altres poblacions, com Calaf, i que té èxit en la reducció de la població de coloms, ha tingut oposició, segons les dades de l'empresa, a Manresa, on fins ara no s'ha pogut aplicar. A final del desembre passat, l'estimació del volum de coloms al nucli urbà solsoní s'ha situat en 235 individus, lluny dels 784 del desembre del 2014.

Els punts d'administració de l'anticonceptiu estan ubicats en terrats de l'escola Arrels de Primària i de la catedral, a prop del campanar, tot i que durant uns mesos també hi havia un dispositiu a la travessia dels Dominics. La disminució de coloms s'ha fet evident a la zona del portal del Pont, on anys enrere se n'hi veien centenars, mentre que actualment només n'hi sol haver una vintena.

El regidor de Medi Ambient, Antoni Carralero, considera que «aquest és el mètode més eficaç i ètic per combatre la problemàtica dels coloms.» També afegeix que «cada any tenim un informe de l'evolució de la població d'aquestes aus, i s'ha constatat la seva disminució any rere any».

La intenció de la regidoria és mantenir el mètode «i ampliar-lo en aquells àmbits on es detecti més densitat de coloms», destaca Carralero. Per aquest motiu aviat es col·locarà un tercer dispensador en un edifici de la carretera de Torà per donar resposta a la inquietud dels veïns dels barris de Josep Torregassa i Sant Ramon. De fet, es preveu que se'n faci la instal·lació aquest hivern.

El tractament s'ha seguit per mitjà de videocàmeres que han permès observar la ingesta de la dosi que se'ls administrava.

De fet, aquest fàrmac ha aconseguit la reducció dels naixements de coloms i un millor control de la població d'aquestes aus. A més a més, aquest medicament no afecta, sempre segons l'empresa, altres espècies ni suposa cap risc per al medi ambient.



L'Ajuntament de Manresa ha rebutjat els anticonceptius malgrat la pressió animalista



La problemàtica per l'excés de coloms s'aborda de diferents maneres a les poblacions i ciutats catalanes. El model Solsona és el que ha estat repetidament rebutjat per l'Ajuntament de Manresa, que considera més eficient i sanitàriament més segur caçar les aus amb gàbies.

El govern de PDECAT i ERC va cedir a la pressió animalista i va aturar la captura durant un any, però un cop reevaluat el sistema va decidir tornar a aplicar-lo, cosa que li ha valgut una denúncia del Col·legi d'Advocats. Les gàbies situades en remolcs en cinc punts de la ciutat han estat atacades i inutilitzades per opositors no identificats, però l'Ajuntament manté la seva posició i es resisteix a adoptar el sistema que sembla haver donat bon resultat a la ciutat de Solsona.

L'empresa ZooEthics considera que el sistema de pinso anticonceptiu és segur. A més, afirmen que resultats com el de Solsona mostren que el mètode és eficient i no maltracta els animals com, afirmen, fa el de Manresa.