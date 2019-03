El Centre Sanitari no entra en el nou pacte de Salut per pagar els complements a metges

El departament de Salut ha aprovat un decret llei que permetrà als treballadors de l'Institut Català de la Salut (ICS) cobrar una part les DPO (pagues per objectius) del 2018 aquest proper mes d'abril. El Centre Sanitari del Solsonès en queda exclòs, perquè la plantilla no forma part de l'ICS.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publicar ahir un nou decret llei acceptat aquesta setmana que fa efectiu el pagament del 75 % del complement de productivitat variable dels centres de l'ICS durant l'exercici de l'any 2018. A més a més, aquest decret també inclou que el 2020 es cobrarà la totalitat de les DPO de l'exercici de l'any 2019.

Tots dos pagaments, tant el del 2018 com el del 2019, es duran a terme al llarg del proper mes d'abril, tal com es va acordar per conveni l'abril de l'any 2008.

Aquest nou decret llei, firmat dimarts passat, 19 de març, i que entra en vigor avui, el va fer públic aquesta setmana la consellera de Sanitat, Alba Vergés, durant l'entrega de certificats d'acreditació a centres d'atenció primària (EAP). Vergés va dir que la Generalitat «estem al vostre costat, som el mateix equip» i va voler afegir que «per justícia s'ha de garantir que els professionals sanitaris recuperin aquests complements salarials».

No tots cobraran

De totes maneres, no tots els professionals sanitaris rebran aquest tipus de retribució el proper mes d'abril. Altres centres que estan subvencionats pel mateix Institut Català de la Salut però que no són de la seva xarxa, com és el cas del Centre Sanitari del Solsonès, quedaran exclosos d'aquests pagaments, segons s'explica des de Comissions Obreres de les Terres de Lleida. En aquest cas, David Ricart, responsable de Salut de CCOO a Lleida, assegura que aquests pagaments no es veuran reflectits als treballadors del centre solsoní, ja que el seu conveni laboral no els inclou l'Institut Català «tot i que hauria estat una bona notícia». «En cas de voler dur-los a terme, és necessari arribar a un acord entre l'ICS i l'equip de govern» afegeix.

De totes maneres, Ricart ha assegurat que és difícil poder arribar a un acord «i encara més davant la situació que està patint actualment el centre, que necessita un canvi de model urgentment».