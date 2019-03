Xavier Novell crida a no votar partits que són contraris a l'Església catòlica

Xavier Novell, bisbe de Solsona, fa una crida als fidels a no votar formacions polítiques en les properes convocatòries electorals que no respectin l'Església catòlica, que siguin contràries a «la llibertat religiosa» (des del punt de vista cristià) i que no tinguin com a objectiu el dret a escollir l'educació per als fills (per tal de preservar la formació que ofereixen diferents ordes religiosos). El bisbe solsoní fa aquestes afirmacions en el full dominical d'aquest cap de setmana.

En el mateix escrit, Novell també parla sobre «el respecte a la vida, la llibertat, la llibertat a la família formada per un home i una dona o el lliure moviment de persones entre països i els diferents pobles», perquè considera que són els valors que han de fer decidir el vot cap a un partit polític o un altre.

Novell, que es mostra interessat en la política com ja ha demostrat en altres intervencions anteriors, assegura que en algunes de les poblacions importants de la diòcesi [de Solsona]es presenten candidats o grups polítics que pretenen coartar la llibertat d'ensenyament de l'Església «sobre la comprensió cristiana de la persona humana».

Amb això, assegura que no vol fer referència a partits o candidats que comparteixen idees diferents sobre com ha de ser la persona, sinó «aquells que volen que callem sobre determinats temes o que ens amenacen amb declaracions institucionals contràries».

Sense citar formacions concretes, el bisbe recrimina que es presentin candidatures que pretenen limitar la presència pública de l'Església i «lesionar sistemàticament la nostra imatge com a institució, gairebé sempre a base de burles i difamacions que són injustes».

Així, el bisbe fa una crida a la ciutadania perquè a l'hora de triar la papereta de vot tingui en compte si hi una voluntat real de servei als pobles. Opina que «en les poblacions tothom es coneix», advoca per les llistes de pobles i recorda que «els ajuntaments no tenen competències legislatives sobre alguns temes».

Considera, també, que les llistes conegudes com a candidatures «fantasma», no tenen cap voluntat de servei sinó que la seva única finalitat és aconseguir vots a base d'atiar conflictes que poc tenen a veure amb la vida municipal.

En la seva carta dominical també considera oportuna una valoració de models econòmics, «entre el que dona oportunitats a tothom i el que exclou o margina» i és crític amb «el consumisme materialista».