Solsona recorda mossèn Huguet i fa visible l'Església de base o «de sotabosc»

L'auditori de la Sala Polivalent es va omplir, ahir al matí, en el setè Memorial Mossèn Jesús Huguet, l'acte en record de la figura d'aquest capellà humil, culte, catalanista i del Barça que va deixar una forta empremta entre els qui el van conèixer durant la seva estada a Solsona.

El memorial d'enguany versava sobre «L'Església de sotabosc», que és com Huguet anomenava els cristians de base, «aquella Església que, en les meves hores baixes, em conforta (...) que no fa soroll ni crida l'atenció però que fa un treball incalculable», en paraules del mateix Huguet que presidien l'acte.

L'humor, que mai va refusar el capellà de Fondarella, va ser molt present en les dues conferències que van protagonitzar l'acte. Martí Boada, científic ambiental i geògraf, va qualificar el sotabosc com un espai on habita « la introspecció i la profunditat» i va alertar «perquè no tot ho sabem científicament», i va posar l'atenció en el canvi climàtic, «el problema més important de la humanitat», segons el seu parer. Per a Boada, «el pensament d'Huguet és el sotabosc sense el qual no hi ha bosc, que crea les condicions» perquè sorgeixi la vida.

Per la seva banda, la monja teresiana Maria Victòria Molins, coneguda per la seva feina a favor dels més desafavorits, es va mostrar esperançada amb el papat de Francesc perquè «torna l'Església de sotabosc, aquella del Concili Vaticà II». Molins va quantificar en quatre mil els sensesostre que hi ha actualment a Barcelona i va parlar de les actuacions que organitza per acollir-los, ja que per a ella «treballar pels pobres és el millor regal de Déu».

Per a la monja teresiana, «l'actual onada de refugiats és el problema més greu amb què ens enfrontem» i va dir que «la denúncia és importantíssima» per fer visible aquesta problemàtica i donar-hi solucions.

La veu i el piano de la solsonina Paula Jané van amenitzar el Memorial Mossèn Jesús Huguet.

L'acte a l'auditori es va acabar amb la projecció d'una entrevista concedida per Huguet a Mataró Televisió, on l'homenatjat ahir parlava de l'Església de sotabosc.

Després, els assistents a l'acte es van desplaçar al número 18 del passeig del Pare Claret, on es va obrir l'exposició titulada «L'Església de sotabosc», que recull fotografies i textos d'Huguet, a més a més de símbols que es feia seus com una casulla, l'estelada o la bandera del Barça. Segons va explicar Pere Cuadrench, de l'Associació d'Amics de Mossèn Huguet, «és una exposició senzilla, clara i que, com el sotabosc, es desenvolupa al nivell del terra».