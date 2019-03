Marc Barbens vol una llista «implicada» en la societat de la capital del Solsonès

Presentació de la llista de Junts per Solsona, amb Artur Mas com a convidat

Marc Barbens, cap de llista de Junts per Solsona, ha assegurat que el seu equip està pensat per cobrir tots els àmbits que Solsona necessita i per afrontar els reptes que la situació catalana plantegi. També ha recriminat que actualment hi ha un Ajuntament amb un alcalde absent, «ja que s'ha dedicat a ser diputat. La gent ho sap». L'equip de govern manté la majoria plenària i Marc Barbens s'hi mostra contrari, ja que «no es pot treballar bé per a la ciutat tenint majories», i espera que en les properes eleccions deixi d'existir.

Barbens ha explicat que per a la seva candidatura s'han buscat persones que s'impliquin en la ciutat i puguin oferir la millor atenció als seus habitants, ja que considera que «la política local es fa des del carrer, escoltant les necessitats de la gent». També ha afegit que no vol persones «que tinguin un càrrec de responsabilitat i no es compleixi, com actualment fan alguns dels regidors». Per això, el cap de llista recrimina que s'han provocat moments difícils al llarg dels quatre anys de legislatura «en no veure's un lideratge clar», i assegura que la gent, com la resta de regidors d'altres formacions polítiques, «ho han pogut veure».

Així, «Junts per Solsona és una llista que no es vol distingir sota unes sigles polítiques, ja que es pretén treballar per la ciutat englobant persones de moltes edats i de diverses disciplines», ha explicat Barbens. Aquest fet «comporta que es puguin donar diverses opinions d'un mateix tema».

A més, la candidatura, que ja s'ha fet pública, inclourà persones que tenen experiència en el món de la política «i que han demostrat el seu grau d'implicació», ha assegurat, com és el cas d'Isabel Pérez, que actualment és regidora a l'oposició i que serà la primera dona de la llista, en segona posició després de Marc Barbens. També cares noves completaran la llista, sempre «que encaixin al puzle que s'està construint des de l'equip», explica. Una d'elles és Jordi Sendarrubia, actual president de la Penya Barcelonista.

Barbens mostra la seva satisfacció després de crear una formació «que va començar de zero l'any 2015». El grup municipalista no té un sol líder, «ja que és un projecte conjunt i coral on tothom pot aportar la seva opinió», remarca. Amb aquest grup, s'estan ideant projectes de ciutat i comarca, com el servei de reciclatge porta a porta, o bé una millor inversió en tecnologia, ja que Junts per Solsona «creiem que Solsona pot oferir molt més del que es veu actualment i apostem per projectes que faran avançar la ciutat, i també la comarca».