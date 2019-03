Noves negociacions pels pagaments als treballadors del Centre Sanitari solsoní

El comitè dels treballadors del Centre Sanitari del Solsonès i el Consell Comarcal firmen dos acords: el reconeixement de les DPO (pagaments per objectius) i la pròrroga dels pagaments dels increments retributius de l'any 2018. Els dos grups volen posar fi a la problemàtica.

Els dos grups, que es van reunir ahir al Centre Sanitari amb una reunió de més de tres hores i amb moments de tensió per les dues parts, van fer efectiu el reconeixement de deute de les DPO de l'any 2017, que s'havien d'acceptar abans del 31 de març, ja que, si no, quedaven caducats en termes jurídics, i es posava en perill el pagament d'aquestes DPO als treballadors. Així, David Ricart, responsable de Sanitat de Comissions Obreres (CCOO) de les Terres de Lleida, mostrava la seva satisfacció i assegurava «que se salvaven les DPO del 2017, que era un dels punts que més preocupaven els treballadors».

El segon acord va ser una moratòria de dos mesos per negociar els increments salarials de l'any 2018, que no es van fer. Tant el comitè com CCOO demanen els increments variables i fixos com la resta del sector sanitari i també que aquests pagaments siguin íntegres. «El que passa és que la direcció no s'acaba de definir i ens proposa unes condicions que ha d'acceptar l'assemblea de treballadors del centre», diu Ricart.

Una de les possibles solucions que proposa el Consell Comarcal per poder fer efectius els augments salarials, segons ha pogut saber Regió7, és la possibilitat que els treballadors hagin de cedir al no pagament de retribucions complementàries.

De totes maneres, cal iniciar el període de negociacions entre les dues parts i cal saber si els treballadors accepten les propostes. En cas favorable, s'iniciarien reunions quinzenals amb el Consell per poder trobar la solució als pagaments. En cas contrari, «haurem de prendre les mesures jurídiques necessàries», assegura el comitè d'empresa.

La denúncia vindria motivada pel fet que fins a final de mes de març hi ha temps per fer efectius pagaments endarrerits de l'any 2018. A més a més, «tampoc s'han acceptat ni dut a terme els increments d'aquest any 2019», explica el comitè. Per aquest motiu s'ha acceptat un termini de pròroga per trobar-hi una solució.

La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, ha volgut mostrar el seu agraïment als treballadors per tenir la voluntat de voler arribar a un acord i tant el comitè d'empresa com el responsable de CCOO esperen que els documents que es van firmar ahir no acabin sent «paper mullat».