Solsona parlarà de la situació del català durant el franquisme

Les vivències de solsonins que van viure la repressió de la llengua catalana durant el franquisme seran els protagonistes del Seminari d'Història que es durà a terme el proper dissabte 6 d'abril a la sala Palau Llobera del Consell Comarcal del Solsonès.

Lluís Duran, historiador i membre de la seu nacional d'Òmnium Cultural, serà el coordinador del seminari, que té com objectiu reflexionar sobre la repressió de la llengua catalana durant el franquisme i els «paral·lelismes que hi podem trobar a l'actualitat, sobretot quan se senten depenent de quins discursos polítics», explica. A més, creu que aquest tema no s'ha tractat anteriorment, ja que «l'atac que la normalització lingüística està patint, des de la implementació de la llei Wert a les escoles, com les queixes del català com a llengua vehicular a l'administració, ha augmentat els dar-rers anys».

El seminari d'història busca explicar com va ser el tracte de la llengua catalana durant el franquisme i com es va organitzar el procés «d'aniquilació del català al territori», afirma Duran. En cap cas es parlarà de la resistència que va tenir la societat catalana per mantenir l'idioma al marge de l'ús oficial, ja que assegura que aquest seria un altre tema de seminari.

A part dels ponents principals, com Josep Maria Figueres, que parlarà sobre el règim franquista contra la premsa catalana, o Josep M. Roig Rosich, amb «El règim franquista i la persecució de la llengua catalana», diversos testimonis de la zona del Solsonès explicaran anècdotes sobre l'època de la dictadura que permetran «reforçar els arguments que els ponents del seminari explicaran».

Aquest seminari d'història ha estat organitzat pel Consell Comarcal del Solsonès i el Consell Cultural Francesc Ribalta, que aquest any arriba a la quinzena edició.