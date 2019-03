La plantilla del Centre Sanitari solsoní no vol rebaixes salarials ni perdre complements

L'assemblea de treballadors del Centre Sanitari del Solsonès rebutja la proposta del Consell del Solsonès que passa per perdre les DPO (complements per objectius) o per no cobrar la totalitat dels augments retributius del 2018 i el 2019. El comitè d'empresa i Comissions Obreres començaran a planificar una contraproposta. Tampoc no es descarta una demanda social de tipus preventiu davant el departament de Treball per executar-la si no hi ha acord en la negociació.

El conjunt de professionals es van reunir, ahir, al Centre Sanitari per escoltar i votar a favor o en contra de les dues opcions del Consell Comarcal en la darrera reunió, dimarts passat, com a resposta a les queixes dels treballadors.

La primera opció suposaria que els professionals haguessin de cedir i renunciar al cobrament de les DPO de manera permanent. Les 2017, que encara se'ls deuen, van quedar reconegudes a la reunió entre els dos grups i en principi es pagarien.

La segona consistiria a fer efectius només parcialment els augments retributius dels anys 2018 i 2019. Són els augments que s'han aplicat al sector sanitari que el Consell voldria aplicar retallats. «Aquesta parcialitat la decideix el Consell perquè és una mera interpretació que li han volgut fer als augments, tot i que nosaltres no ho veiem així» explicaven els responsables del comitè.

D'aquesta manera, després de més d'una hora d'assemblea, els treballadors van mostrar el seu total desacord amb aquestes propostes. «A part de voler que es facin efectius els augments retributius complets, els treballadors exigeixen rebre íntegrament les DPO», explicava David Ricart, responsable sanitari de Comissions Obreres (CCOO) a les Terres de Lleida.

Així, el comitè d'empresa iniciarà un procés de contraproposta que es plantejarà al Consell Comarcal en la primera reunió quinzenal del proper 10 d'abril. De totes maneres, Ricart explicava que des del gabinet jurídic s'està analitzant «amb detall» tota la problemàtica i es valora «si és aconsellable posar una demanda preventiva». Aquesta seria una demanda social per reclamar la part econòmica que s'està debatent, i que també serviria de garantia perquè, en cas de canvi de govern en les properes eleccions municipals, no quedés en paper mullat l'acord de moratòria de dos mesos per buscar una solució (vegeu edició del dia 26 de març).

Mentrestant, els treballadors han decidit mantenir l'oposició a la proposta i continuar amb les aturades de cinc minuts davant del Centre Sanitari.