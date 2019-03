Els joves van arribar fa més de mig any i participen en activitats de la ciutat

Al final del juny del 2018 van arribar a Solsona els set menors no acompanyats. Aquests viuen a la Torre Viladot de la ciutat i,malgrat que havia de ser per uns quants dies, els joves hi són establerts de manera temporal fa més de mig any.

Tots ells duen a terme cursos d'alfabetització de català i alguns estudien l'ensenyament secundari als centres del Solsonès, com també al Món Sant Benet de Bages. A més a més, el grup escolta Pare Claret intenta fomentar la participació dels joves en la vida de la ciutat.