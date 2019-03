Xavier Novell podria fer públic els abusos a menors de la diòcesi a final d'any

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, torna a parlar en la carta dominical sobre la protecció als menors i els abusos que s'hagin pogut produir a la diòcesi.

Novell diu que «és ben escaient fer-ho en aquest temps de Quaresma, puix que la realitat dels abusos, la transparència de l'Església en aquest tema i el treball per fer de les comunitats cristianes un lloc segur és un magnífic propòsit de conversió». També ha comunicat que ha creat «una Comissió d'Atenció a les Víctimes d'Abusos Sexuals i de Protecció dels Menors i Adults Vulnerables a la diòcesi de Solsona», i que «és una comissió presidida per una dona i formada per dues dones i dos homes».

També el bisbe assegura que «el prevere d'aquesta comissió ja ha assumit la responsabilitat d'analitzar els expedients, juntament amb un altre sacerdot, de tots els mossens que han actuat a la diòcesi des de l'any 1930», i que «també s'ha creat una oficina d'atenció a les víctimes d'abusos sexuals a menors».

Abans d'acabar l'any, la comissió en farà públic un informe.