El PSC de Solsona fitxa l'exalcalde de Sant Llorenç Enric Roures

Enric Roures, exalcalde de Sant Llorenç de Morunys, formarà part de la candidatura del Partit Socialista a Solsona en les properes eleccions municipals ocupant la cinquena posició. També es coneix que el número dos de la llista serà Mohamed El Mamoun Mrimou, enginyer, i la número tres, Yasmina Valderrama, actual regidora a l'Ajuntament de Solsona.

El PSC de Solsona va presentar aquest cap de setmana els primers membres de la candidatura municipalista. Mohamed El Mamoun Mrimou en serà el número dos. El candidat és enignyer elèctric industrial i assegura presentar-se a les eleccions perquè creu en el projecte que el partit ha dissenyat a la ciutat, i també perquè creu "en els seus programes socials, com millores en l'educació i la sanitat pública".

Pel que fa a la número tres, Yasmina Valderrama, ja va anunciar que no es tornaria a presentar com a alcaldable per motius professionals. De totes maneres, Tarifa celebra que hagi volgut fer el pas de formar part del seu equip, al·legant que té grans capacitats de treball.

Enric Roures, segons ha pogut saber Regió7, es presentarà en cinquena posició. Roures és metge de professió i ha estat alcalde de Sant Llorenç de Morunys durant tres legislatures consecuives (2003-2015).

Tot i que encara es desconeixen tots els noms de la llista dels socialistes, Tarifa explica que la candidatura està conformada per persones de diverses edats, ja que cosideren important tenir varietat d'opinions sobre qualsevol tema que afecti la ciutadania de Solsona. També creu oportú "tenir persones joves que puguin i vulguin rellevar el projecte que tenim per Solsona". Aquest projecte, entre molts dels objectius, "és crear vincles entre municipis i conviure en pau entre pobles", explica Mohamed El Mamoun.

L'alcaldable creu oportú destacar que la majoria dels membres de la llista tenen experència en l'àmbit polític.