El bisbat registra fins a 128 propietats al seu nom en només dos anys al Solsonès

Joan Casajoana, membre d'Unió de Pagesos, assegura que el bisbat de Solsona va dur a terme 128 immatriculacions a la comarca del Solsonès entre els anys 2014 i 2015. A tota la diòcesi, el registre de propietats immatriculades en aquest període és de 332.

Actualment fins a 140 ajuntaments de Catalunya s'han adherit a la recerca de les immatriculacions que ha dut a terme l'Església. En el cas del Solsonès, la xifra que ara es fa pública neix del compromís que va prendre el Consell comarcal del Solsonès en un consell d'alcaldes, en el qual també hi havia els representants d'Unió de Pagesos.

Així, el Consell Comarcal va sol·licitar informació al Registre de la Propietat, queva tardar gairebé tres mesos a respondre. En la documentació facilitada s'hi han trobat fins a 128 immatriculacions que s'havien formalitzat en el termini d'aproximadament un any, entre el 2014 i el 2015.

Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal, explica que la sol·licitud d'informació es va fer per la demanda de la ciutadania, i que actualment «tots els ajuntaments del Solsonès, com també persones privades que ho sol·licitin, disposen d'aquesta informació de manera gratuïta». De totes maneres, el Consell Comarcal no preveu tirar endavant noves accions al Registre de la Propietat, excepte que algun afectat demani algun tipus d'ajuda.

Per la seva banda, Casajoana explica que la diòcesi de Solsona es diferencia de la resta de bisbats de Catalunya perquè només entre els anys 2014 i 2015 hauria fet fins al 96% del total d'immatriculacions del Solsonès, com també a la resta de les comarques de la diòcesi, de manera que situa «Xavier Novell com el bisbe que més n'hauria realitzat en el període de temps més curt».

Aquest fet vindria motivat perquè el juny del 2014 el Congrés dels Diputats va aprovar el Projecte de Reforma de la Llei Hipotecària, que es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 23 de juny del 2015, «que deixava el marge d'un any perquè l'Església pogués continuar fent lliurement el registre de propietats i béns immobles», explica el sindicalista Casajoana.

També afegeix que quan Novell va tenir coneixement que la llei es reformava i que el canvi impossibilitaria que l'Església tingués la possibilitat de fer certificacions de domini a favor seu i primeres inscripcions al Registre de la Propietat, el bisbat solsoní es va afanyar a fer immatriculacions de més d'un centenar d'esglésies i capelles «de manera il·legítima», afirma Casajoana, que assegura que «a més ho va fer públic en els seus fulls diocesans sense cap mena de preocupació».

Casajoana també explica que han descobert que Novell, temps després de la publicació de la llei hipotecària, «ha provat de continuar fent registres de béns immobles, tot i que no els ha pogut efectuar, ja que l'administració ho ha denegat».



Properes accions

D'aquesta manera, «després de trobar aquestes dades del bisbat de Solsona, com també del de Vic, hem demanat al Parlament de Catalunya i a la Comissió de Justícia que digui quantes immatriculacions hi ha a Catalunya, ja que tenim el dret de saber què ha fet l'Església d'amagat durant aquest temps», replica Casajoana. «També, que el Parlament faci efectiva una moció contra les immatriculacions».