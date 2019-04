Enric Roures s'esborra de la llista del PSC de Solsona perquè no li ho havien demanat

Enric Roures, exalcalde de Sant Llorenç de Morunys, no serà a la llista del PSC de Solsona com els socialistes havien anunciat (vegeu diari de dimarts passat). Roures assegura que es va sorprendre en obrir Regió7 de veure que l'havien inclòs a la candidatura. Afirma que ningú del partit li havia comentat res.

Ahir, fonts de la formació indicaven que en sortia «per problemes personals», i ell mateix ha explicat a aquest diari que, tot i ser militant del PSC, «no comparteix la ideologia de l'actual direcció del PSC». Aquesta és la raó de pes, segons Roures, que també ha exposat les obligacions familiars (té una filla de 8 anys) i de feina (és metge) per no ser a la llista.

Enric Roures, que havia d'ocupar el cinquè lloc de la llista, va ser alcalde de Sant Llorenç durant els anys 2003-2015. Ara, però, assegura que està completament desvinculat de la política i que ningú de la formació socialista l'havia consultat que seria candidat en les properes eleccions municipals.

Roures intenta explicar l'error a partir d'una conversa que va mantenir amb Cristòfol Gimeno, primer secretari de la Federació XI del PSC (Bages, Berguedà i Solsonès), ara fa un any. En aquesta, segons Roures, Gimeno li havia demanat que es presentés de candidat per Sant Llorenç, però l'exalcalde d'aquesta població li va respondre negativament.

Sempre segons Roures, Gimeno, aleshores, li va demanar d'anar a la llista de Solsona, i també hauria rebutjat la proposta. L'any 2015 va formar part de la candidatura de Solsona, però «va ser un suport puntual per completar la llista de Yasmina Valder-rama, que treballava amb ell al Centre Sanitari del Solsonès. Fa 4 anys va tancar la llista.

«Vaig explicar a Gimeno que encara quedava un any per a les eleccions i no sabia el que podria passar». «Segurament es devia pensar que faria el pas de presentar-m'hi», diu Roures. Tot i així, assegura que ja li va dir que la seva ideologia i la del PSC s'havien distanciat, i això no té a veure amb el grup socialista del Solsonès.

L'exalcalde de Sant Llorenç celebra que Encarna Tarifa, la cap de llista socialista, hagi volgut fer el pas, i «crec en el projecte local que presenten». Ell, però, se sent més proper de Pasqual Maragall, o bé del socialisme de Felipe González, que dels actuals dirigents catalans i de l'Estat. Així, Roures es manté militant del PSC però considera oportú que hi hagi un canvi de model i es torni a recuperar la ideologia que està més a favor de la ciutadania.