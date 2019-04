Junts per Piteus es presenta amb ERC per aconseguir el govern del Consell

Candidats de Junts per Piteus amb Francesc Xavier Mas, alcalde, al mig Junts per piteus

Francesc Riu és el nou alcaldable de Junts per Piteus i Francesc Xavier Mas, actual alcalde, es queda en l'antepenúltima posició, un lloc de suport. La llista es presenta com a marca blanca d'Esquerra Republicana (Acord Municipal) per poder fer un grup més gran al Consell Comarcal juntament amb els republicans. Actualment, el cap de llista de Piteus és el número dos del grup d'ERC al Consell.

Junts per Piteus- AM presentarà a les municipals «una llista renovada», explica l'alcaldable. En aquesta, segons Riu, s'ha provat de formar una candidatura paritària «tot i que hi ha hagut dificultats per trobar dones que volguessin sumar-se al projecte» Així, acaba estant formada per cinc homes i tres dones.

Francesc Riu ha estat escollit en un procés assembleari, «com la resta de components», explica. La segona posició l'ocuparà Ferran Ginestà, actual regidor de Cultura i Turisme. En tercera posició hi haurà Maria Mercè Ibran del Junco, que s'encarregaria, en cas d'entrar a governar, de Medi Ambient i Cultura.

Piteus, grup independent, manté l'acord amb ERC per tal de poder fer govern al Consell. La voluntat és sumar per poder fer govern a l'ens comarcal. A ERC li va bé sumar els vots de Piteus i a als de Sant Llorenç se'ls obre l'oportunitat de ser a l'ens comarcal, circumstància que anant en solitari seria molt més complicada.

Rius ha argumentat que durant molts anys va governar CiU i aquesta unitat i el fet que ERC, fa 4 anys, millorés resultats, va fer possible l'alternança. A més, l'alcaldable assegura que «és necessari que es mantingui el canvi amb Esquerra al Consell».

Francesc Xavier Mas, alcalde i vicepresident del Consell, per altra banda, explica que no es presenta, ja que ha complert l'acord assembleari del grup que permet governar durant 8 anys. Tot i així, assegura que, «en cas que ningú hagués volgut presentar-se llavors hi hauria tornat» .

Mas comenta que es desvincula dels càrrecs polítics però que no se'n desentén perquè considera oportú que el partit mantingui membres amb experiència. De fet, es manté a la llista per al pròxim mandat com a suport a l'alcaldia. L'ara alcalde ocuparà l'antepenúltima posició i afirma que ho fa per poder ajudar la formació en tot el que sigui necessari. Diu que, «si hagués volgut tornar a governar, m'hauria presentat en una posició més endavant».

L'alcalde confia en la llista que s'ha format per a les municipals i mostra la seva satisfacció per la feina feta durant els 8 anys que ha estat al capdavant de la formació.