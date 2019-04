La campanya de promoció del mercat i el comerç local comença amb pluja

La pluja, que, de manera intermitent, va caure a Solsona durant tot el matí, va deslluir l'inici de la campanya de promoció del mercat setmanal dels divendres i el comerç local solsoní.

Malgrat això, a la una del migdia més d'un centenar de persones ja havien passat per l'estand informatiu que va muntar a prop del portal del Castell la regidoria de Promoció Econòmica mitjançant l'Agència de Desenvolupament Local per recollir la bossa reutilitzable que oferien gratuïtament, prèvia entrega d'una butlleta doblement segellada per una botiga associada a la UBIC i per una parada del mercat, o bé qualsevol altra botiga de la ciutat.

Dins les bosses, de color platejat i amb disseny de la il·lustradora Susanna Miravete, s'hi incloïa un butlletí informatiu sobre el mercat. A més a més, els primers cent cinquanta clients també van tenir l'ocasió de gaudir d'un cafè en un bar o una cafeteria propers.

Amb la seva bossa acabada de recollir, Marta Teixidó és una clienta habitual del mercat dels divendres i considera «una molt bona iniciativa» la promoció del comerç mitjançant «bosses reutilitzables, ja que cada vegada som més conscients dels problemes al medi ambient que causa el plàstic». Per la seva banda, Lluís Pueyo i la seva dona, Carme, són els responsables d'una parada de flors i planter que cada mercat s'ubica al costat del portal; i ambdós consideren «positives i necessàries totes les actuacions encaminades a promocionar el mercat».

Amb el doble eslògan «Viu el mercat setmanal» i «Compra a Solsona i viu una experiència gegant», el consistori vol animar ciutadans i visitants perquè apostin pels productes de proximitat i per incentivar el comerç local. Així, el proper divendres es repetirà novament l'experiència d'ahir, però l'estand informatiu on es donen les bosses s'ubicarà a la plaça Major, l'altre punt on també es concentren venedors ambulants.

Aquesta promoció coincideix en el temps amb l'ampliació del mercat amb vuit noves parades d'alimentació i majoritàriament concentrades al nucli antic. En el procés d'adjudicació s'ha prioritzat la venda de productes de proximitat i ecològics. D'aquesta manera, a la plaça del Palau s'ubicaran tres noves parades de productes lactis, fruita i xarcuteria; a la plaça Major s'hi afegiran dos venedors ambulants més (entre els quals una herboristeria i dietètica), i l'entorn del portal del Castell acollirà dues parades de fruita i verdures.

Amb aquestes incorporacions el mercat solsoní tindrà una seixantena de parades, sobretot de roba i fruita.