La jornada sobre emprenedoria femenina estrena el premi Talentària

L'escriptora, conferenciant i coach Mònica Fusté pronunciarà la conferència inaugural de la tercera jornada formativa per a artesanes, dissenyadores, artistes i emprenedores Talentària de Solsona. Aquesta setmana se n'han obert les inscripcions. La tria de Mònica Fusté respon a la voluntat de la trobada de parlar del «Lideratge i autoestima per a l'èxit» en veu femenina. La trobada tindrà lloc el proper 27 d'abril a les instal·lacions del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), a Solsona.

La taula d'experiències que seguirà a la presentació la protagonitzaran tres emprenedores que lideren projectes de diferents sectors i que tenen en comú el compromís cap a la transformació i l'apoderament de les dones. Són Montse Pujada, coach experta en maternitat i reinvenció professional; Lisette Martínez, creadora de la marca de cosmètica natural i vegana Mako Cosmetics, i Anna Herms, professora de ioga, meditació i sexualitat orgànica.

Enguany, torna a Talentària, Gemma Fillol, una de les veus referents en l'àmbit de l'emprenedoria femenina que no falla en cap edició. És experta en màrqueting emocional i creadora de la comunitat Extraordinaria.

Abans de dinar, ella s'encarregarà de reivindicar la importància de connectar entre emprenedores i trencar la solitud i l'aïllament per sortir-ne reforçades. La seva càpsula inspiradora continuarà després del dinar amb una dinàmica de xarxa.

Precisament, la sessió de networking, que coincidirà amb l'hora del cafè, és una de les novetats d'aquest any, que té per objectiu facilitar un espai a les assistents per establir sinergies entre elles. «Aquesta era una de les peticions que ens van fer arribar les participants de les edicions anteriors i hem volgut donar-hi resposta, afirma Yasmina Valderrama, regidora de Polítiques d'Igualtat de Solsona.

Una altra novetat serà el naixement del premi Talentària, amb el qual l'organització vol reivindicar la unió del talent femení i el compromís feminista. Recaurà en alguna dona rellevant que utilitzi la seva projecció pública «per reivindicar i visibilitzar el camí que, com a societat, ens queda per recórrer», assenyala Yasmina Valderrama. La guardonada es donarà a conèixer el mateix dia.

A la tarda també hi ha previst un taller pràctic en què l'experta en gestió del canvi Gloria Méndez se centrarà en el talent com a factor diferenciador. Finalment, la cloenda del Talentària, com sempre, es farà amb veu i música. En aquest cas, per mitjà de la cantautora lleidatana Meritxell Gené. Per primera vegada hi participen la fotògrafa Sunsi Albets i l'artista Marta Ricart, que crearà obra inspirada en el tema de la jornada.