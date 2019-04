El bisbe Xavier Novell s'estrena com a actor a la Passió de Cervera

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha volgut demostrar amb la seva participació diumenge passat a la Passió de Cervera de forma propera i familiar que agraeix i felicita la gent de la capital de la Segarra i dels seus voltants que mantinguin la tradició de la representació de la Passió.

Novell és un seguidor de la Passió de Cervera des de fa anys i un dia o altre de les dates de representació s'apropa a la capital de la Segarra per veure l'obra. En una d'aquestes trobades amb el Patronat de la Passió va sorgir la possibilitat de participar-hi, i segons el bisbe, «ells em van insistir i jo no em vaig fer de pregar, i he pogut venir després de la missa que tenia a primera hora. L'únic que els vaig comentar va ser que si havia de sortir ho havia de fer com a apòstol».

El bisbe va reconèixer que sempre li ha agradat el teatre i que si bé no ha format part mai de cap companyia alguna vegada havia participat en representacions amateurs, «els capellans tenim un punt d'intèrprets», va subratllar i davant d'aquest primer tast i possibles col·laboracions amb altres representacions litúrgiques com els Pastorets, Novell va respondre que «hi ha molts Pastorets a la diòcesi, a mi si m'ho demanen per a una participació puntual, per a un paper que no demani d'assajar, com un paper secundari..., per què no? Vaig saltar a la Patum, també puc sortir en una representació com la Passió o els Pastorets».

Novell va participar en les escenes del mercat, durant el Sant Sopar, duent una creu en la representació del carrer de l'Amargura; també va aparèixer en la Visita a Pilat, durant el Calvari de la Crucifixió i en l'escena final, on, amb fanalets, se celebra la resurrecció de Jesús. Ell, com a voluntari, juntament amb cerverins, cerverines i veïns i veïnes d'altres pobles de la Segarra i d'Urgell, va participar en la tercera representació de la Passió de la temporada. I en cadascuna hi ha rotació en els diferents papers amb guió on, per exemple, entre altres personatges, aquest any s'estrenava una jove com a samaritana de la funció.