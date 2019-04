ERC presenta la seva llista a Solsona

ERC de Solsona va presentar ahir la seva llista, liderada de nou per David Rodríguez i amb la qual aspira a revalidar l'alcaldia de la capital del Solsonès. En un acte amè, en el qual van participar una cinquantena de persones i conduït per Jordi Pesarrodona, pallasso i regidor dels republicans a Sant Joan de Vilatorrada, diferents ciutadans van poder debatre en petits grups amb els integrants de la llista i fer-los les seves propostes per al programa electoral en diferents àmbits. A més, van poder valorar quins aspectes no els han agradat, quins els han agradat del mandat que ara ja està a punt d'acabar-se i també quins punts han trobat a faltar en la política municipal.

La número dos de Rodríguez serà Rosó Barrera, ara regidora urbanisme; seguida de Ramon Muntané, Judith Gisbert, Ramon Xandri, Sara Alarcón, Joan Parcerisa, Isabel Roca, Toni Carralero, Marien Mghaiti, Josep Torramorell, Cristina Bernard i la tancarà l'actual primer tinent d'alcalde Lluís-Xavier Lladó, que deixa la política.

Al final de l'acte, tots els membres de la llista per a les eleccions del proper 26 de maig es van posar un nas vermell per posar de manifest que la seva és «una candidatura de nassos».