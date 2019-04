Ciutadans presentarà per primera vegada llista a Solsona

Àngela López i Joan Enric González (el primer per la dreta) amb Carlos Carrizosa, diputat al Parlament arxiu particular

Ciutadans presentarà per primera vegada candidatura a Solsona en les properes eleccions municipals del mes de maig. Àngela López i Joan Enric González encapçalaran la llista.

La formació política ha fet públic a través d'un comunicat a les xarxes socials que tindrà representació a la comarca del Solsonès el proper 26 de maig. En aquest cas, Àngela López, de 24 anys i estudiant d'Educació infantil, tot i que actualment es dedica a l'hostaleria, serà la responsable d'encapçalar la llista.

López és la primera vegada que es presenta en unes eleccions i explica que anteriorment no ha estat implicada en cap altre partit polític. Va començar a militar a Ciutadans l'any 2017 i el seu primer gest dins del partit va ser la participació com a apoderada en les eleccions autonòmiques del 21 de desembre. Des de llavors, la candidata explica que ha participat activament en diferents actes i trobades de la formació política. També explica que està involuctrada en Joves Ciutadans (JCS).

Àngela López actualment també és la coordinadora de Ciutadans a la comarca i assegura que, parlant amb els membres del partit, com també des de la seu nacional, s'ha considerat oportú presentar una persona jove «amb dinamisme i amb ganes de treballar per la ciutadania», explica.

L'alcaldable assegura que se sent il·lusionada per aquest nou repte i que té «ganes de poder donar veu i lluitar per aquelles persones de la ciutat que fins ara no s'han pogut sentir representades per cap partit polític».

També explica que un motiu pel qual ha volgut donar el pas és «haver mantingut converses amb regidors de l'Ajuntament que em van explicar el funcionament intern del consistori», fet que la va encoratjar a donar el pas.

Pel que fa a la resta de membres de la candidatura a Solsona, es coneix que Joan Enric González, tècnic industrial i comercial, serà el número dos de la llista

Es desconeix quan serà l'acte de presentació, ja que, segons explica López, «el partit està concentrat en les eleccions generals».