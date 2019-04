La Sala Gòtica del Consell solsoní s'omple d'assistents en el seminari d'història

La Sala Gòtica del Consell Comarca va omplir-se aquest cap de setmana durant el seminari d'història que parlava sobre el franquisme i la repressió a Catalunya, i també cap a la llengua catalana. L'historiador i membre de la seu nacional d'Òmnium Cultural Lluís Duran en va ser el coordinador.

Al tema que proposava el seminari d'enguany hi tenien cabuda els trets històrics i filològics de la repressió al català durant els anys de la postguerra i la dictadura.

A més a més, per primera vegada es va comptar amb les vivències de persones solsonines que explicaven anècdotes viscudes a nivell personal o familiar, com Rafael Pérez i Maria Corominas, que van parlar de l'època de postguer-ra, i que van generar intervencions per part de la cinquantena d'assistents.

Lluís Duran, en la seva intervenció, va destacar que «el franquisme va pretendre un genocidi de la llengua catalana».

Josep M. Roig i Rosich, per la seva banda, va destacar el tret identitari que suposa la llengua per a Catalunya i la seva persecució, «que ja ve de lluny».

Josep Maria Figueras va basar la seva exposició en les actuacions del règim franquista contra la premsa catalana, i la intervenció de Joan Garcia, en substitució d'Agustí Pons, que no va poder assistir-hi per motius de salut, va tractar les vivències viscudes per un infant nascut en ple règim en l'àmbit, principalment, de l'educació.