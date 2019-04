Solsona presenta aquest divendres el llibre «Les orquídies del Solsonès»

El grup Natura del Solsonès presenta Les orquídies del Solsonès, una obra realitzada per l'entitat amb el suport de l'Institut Català d'Història Natural. El llibre recull informació detallada de les 46 espècies localitzades a la comarca entre el 2011 i el 2015, amb indicacions molt clares per a la seva identificació, períodes de floració, dades sobre la seva distribució i hàbitat, així com informació general sobre aquesta família botànica.

La presentació serà aquest divendres a la biblioteca de Solsona, a les 7 de la tarda.