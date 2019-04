El conflicte del Centre Sanitari fa un pas per entrar en via de solució

La direcció del Centre Sanitari del Solsonès (en mans del Consell Comarcal del Solsonès) estudia des d'ahir al migdia una proposta del comitè d'empresa de renunciar a les DPO (Direcció per Objectius, que són complements del 2017 i el 2018) a canvi d'augments retributius en la part fixa del salari, amb la voluntat de consolidar aquests augments. Aquesta proposta s'apropa bastant al que ja havia plantejat anteriorment la direcció del Centre Sanitari. Les parts es van trobar ahir en la primera reunió quinzenal per posar solució als increments retributius, pactats en la darrera negociació.

La trobada entre els dos grups el 25 de març passat, en què el Consell Comarcal demanava als treballadors que cedissin als no pagaments complementaris, va suposar un desacord per part del comitè d'empresa. D'aquesta manera es va decidir iniciar un període de negociacions durant dos mesos amb reunions quinzenals per poder fer efectius els increments retributius de les anualitats del 2018 i el 2019.

Ahir, el comitè d'empresa, segons ha explicat el representant sindical de Comissions Obreres (CCOO) a les Terres de Lleida, David Ricart, va proposar fer efectius els augments retributius de l'any 2018 de l'1,95%, i de l'any 2019 del 2,25%, que suposa un cost total de 153.000 euros, a canvi de perdre les DPO dels anys 2017 i 2018, que suposarien un cost de 260.000 euros. D'aquesta manera, el Consell Comarcal pagaria fins a 107.000 euros menys enguany, però hi hauria una consolidació en l'apartat del sou fix.

Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, explica que «ara és necessari estudiar la proposta que han fet els treballadors i d'aquí a quinze dies, en la segona trobada, donarem resposta a favor o en contra, o continuarem estudiant la proposta, per tal de poder continuar endavant amb les negociacions».

A la reunió d'ahir, el comitè d'empresa i CCOO es van trobar amb un nou interlocutor, un advocat en representació de la direcció del centre. «Aquest fet podria repercutir en l'economia del centre sanitari, ja que s'haurà de pagar aquest advocat i la situació no és la més correcta per poder fer-hi front», assegura David Ricart.

Sara Alarcón, en canvi, explica que el motiu pel qual s'ha buscat un advocat extern és que el Consell Comarcal no disposa de cap lletrat especialitzat en temes de gestió sanitària «i aquesta negociació és una qüestió delicada per tot el que comporta. Era necessari buscar-ne un», ha afegit.