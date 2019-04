La CUP presentarà tres candidatures al Solsonès en les municipals del 26-M

La CUP tindrà més presència al Solsonès en les properes eleccions municipals amb Àngel Ollé com a candidat a Guixers i Mercè Jou a Lladurs. També el partit tornarà a presentar-se a Solsona, tot i que fins avui a la tarda no es coneixerà el seu cap de llista en un acte al vestíbul de l'ajuntament a les 6 de la tarda.

El partit independentista es va presentar a les municipals del 2015 al conjunt de Catalunya, però en el cas del Solsonès només va tenir representació a la capital de comarca amb el nom d'Alternativa per Solsona-CUP, i van aconseguir dos regidors: Òscar Garcia, cap de l'oposició, i Octavi Esteve, regidor.

Aquesta vegada, en canvi, el proper 26 de maig tindrà dues noves candidatures: una a Guixers i una altra a Lladurs, municipis que no superen els 200 habitants, suposant que es presentin en llistes obertes, és a dir, una única persona representarà el partit.

En el cas de Lladurs, Mercè Jou en serà la candidata. Té 35 anys i és nascuda a Lladurs. És diplomada en turisme i actualment és autònoma. Té experiència política, ja que ha format part de les llistes de la CUP de Solsona l'any 2015. Assegura que ara es presenta al seu municipi per «poder donar veu a les poblacions més rurals, ja que estem sotmesos a una disseminació de la població constant i cal posar-hi remei».

Pel que fa al candidat de Guixers serà Àngel Ollé, de 37 anys i veí del municipi des de fa algunes generacions. Treballa en una gestoria i s'ha dedicat activament a fer política en diverses entitats i associacions socials. Va ser el candidat del Solsonès per anar al Parlament des de la CUP.

Els dos candidats coincideixen en apostar per polítiques que ajudin a augmentar la població i a fer una millor gestió del bosc per garantir la salut de l'entorn. També Ollé explica que durant la legislatura es pretén apostar per la sobirania energètica i per un model de recollida selectiva dels residus.