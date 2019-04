La CUP aposta per una llista «feminista» en les properes municipals a Solsona

Pilar Viladrich serà l'alcaldable en les properes eleccions municipals per Alternativa per Solsona- CUP, que va fer pública, ahir, la llista en un acte al vestíbul de l'ajuntament. Òscar Garcia, actual regidor, es presentarà en segona posició.

Amb l'objectiu d'assolir l'alcaldia de Solsona, la CUP ha optat per «una llista que combina l'experiència de tots els membres en política activa, encara que no sigui des de les administracions, ja sigui per la seva implicació en entitats o bé per participar en l'assemblea del grup municipal», va explicar Viladrich.

Alternativa per Solsona es planteja com «una llista feminista per donar exemple que les dones poden ocupar càrrecs igual que els homes», va assegurar Viladrich, i està formada per 7 dones i 6 homes, entre els quals hi ha cares noves. De fet, entre els deu primers la majoria es presenten per primera vegada en unes eleccions municipals amb la CUP. Aquest fet s'atribueix al sistema intern del partit, que permet presentar-se a una persona fins a dues legislatures consecutivament.

De totes maneres, la nova alcaldable assegura que «la candidatura vol fer política a peu de carrer i tenim les portes obertes per escoltar a tothom i també incorporar-se en el nostre projecte. Volem continuar treballant de manera assembleària per tal que tothom pugui donar la seva opinió independentment de si són regidors o no», va afegir.

En les deu primeres posicions, doncs, hi seran Pilar Viladrich, Òscar Garcia, Eva Pallarès, Anna España, Joan Boix, Marta Puig, Xavier Espiña, Anna Farràs, Octavi Esteve i Marta Closa.