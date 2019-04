La Fira de Sant Isidre animarà l'espai gastronòmic amb música en directe

Els propers dies 10, 11 i 12 de maig Solsona es transformarà novament en el centre de les mirades del món rural català amb la celebració de la Fira de Sant Isidre, que arriba a la seixanta-setena edició consolidada com la fira catalana amb la presència de més caps de bestiar vius i en el referent imprescindible per als ramaders i agricultors de la Catalunya Central. Alhora també és cita obligada per a associacions, entitats i empreses de la comarca, que tenen un aparador immillorable per donar a conèixer productes i serveis per als ciutadans de Solsona i les poblacions properes.

El certamen d'enguany té un pressupost de 82.000 euros, similar al de l'any passat, i una seixantena de col·laboradors privats. Són xifres que va anunciar Josep Caelles, director de la Fira de Sant Isidre, en el transcurs de la presentació oficial del certamen, que va tenir lloc divendres al Consell Comarcal, l'ens que organitza la fira mitjançant Solsonès Fires.

Caelles va destacar les novetats de la programació, entre les quals cal remarcar l'habilitació d'un escenari a l'espai gastronòmic de la fira des d'on s'interpretarà música en directe. Aquest escenari obert, anomenat Musiquemoles, «animarà l'espai», va dir Caelles. En les darreres edicions de la fira, i coincidint amb una reordenació de l'espai firal, les tradicionals casetes que venen entrepans de botifarra o cargols a la llauna s'han traslladat a l'exterior de la sala polivalent.

També hi haurà l'actuació musical d'una batukada en directe als carrers on es du a terme el certamen.

Caelles també va destacar la primera Trobada de Cotxes Japonesos, que se celebrarà el dissabte de fira a la zona de l'avinguda del Cardenal Tarancón dedicada al món del motor.

El director de la fira també va anunciar novetats en el món de la solidaritat. Així doncs, dissabte a la tarda el Gremi d'Hostaleria del Solsonès prepararà un entrepà gegant a la Fira de les Entitats, la recaptació del qual anirà a parar a la Fundació Amisol, que atén els discapacitats psíquics de la comarca.

El director de la fira també va destacar l'increment en la subvenció econòmica que aporta al certamen la Diputació de Lleida.



Un cartell original

L'acte de presentació de la Fira de Sant Isidre també va servir per mostrar el cartell que anunciarà l'esdeveniment.

Es tracta d'una obra del jove artista local Manel Costa, protagonitzada per una vaca, l'animal més icònic de la fira. L'autor ha utilitzat «mandales i geometries en el procés creatiu» del cartell, segons va explicar ell mateix.

Costa ha fet servir colors relacionats amb la natura, com el verd i el blau.