Solsona s'omplirà de caramelles Diumenge de Pasqua amb música local

L'Orfeó Nova Solsona, l'Esplai Riallera, l'Esbart Dansaire També Canta l'Ocellada i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona seran els protagonistes del proper Diumenge de Pasqua. El dia 21d'abril al matí, per diferents places i carrers de la ciutat, les diferents colles de caramellaires oferiran les habituals cantades i ballades de caramelles acompanyades pels trabucaires.

El recorregut sortirà del Casal de Cultura a 3/4 d'11 del matí i passarà per diferents punts del nucli urbà de Solsona, entre els quals la plaça del Camp, la Casa de la Ciutat, l'Hospital de Llobera i la plaça Major. A més, com cada any, els participants desitjaran una bona Pasqua als residents de l'hospital Pere Màrtir Colomés i als usuaris del Centre Sanitari.

Les caramelles que enguany ha preparat l'Orfeó Nova Solsona són obra de dos compositors locals. Una peça amb el títol Caramelles és del solsoní Josep Maria Casafont i Fornell, prevere i músic que va desenvolupar la seva activitat com a organista i director.

L'altra cançó és Cant de felicitació, escrita a Solsona l'any 1928 per Ramon Pujol i Llanes. Es tracta d'un vals per a cor i petita banda.