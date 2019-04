ERC vol una legislatura amb projectes que uneixin les diverses comunitats de la ciutat

La candidatura es presenta com una oportunitat per poder continuar el projecte dut a terme durant els quatre anys de legislatura «que ha permès sanejar l'Ajuntament i poder expandir-nos econòmicament juntament amb l'Agència de Desenvolupament», explica Rodríguez. «A més, creiem que és necessari treballar per poder continuar creant llocs de treball, com és el cas de l'obertura d'Alvic a l'antiga fàbrica de Tradema, o millorar les possibilitats del lloguer d'un habitatge».

A més, l'alcalde assegura que el partit és conscient que a Solsona viuen persones de diverses comunitats però que «sembla que a vegades vivim en poblacions paral·leles». Per això, la formació vol crear vincles, espais i projectes «per poder unir els solsonins i, d'aquesta manera, que tothom pugui sentir-se integrat», assegura Rodríguez. Per aquest motiu, «Mariem Mghaiti, que té carisma i gran vinculació amb la comunitat islàmica, permetrà començar a donar els primers passos per crear aquesta unificació», explica Rodríguez.