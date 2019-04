ERC a Olius presenta la seva candidatura amb Josep Caelles al capdavant

Els partit, amb el nom ERC-Olius, assegura presentar-se amb un equip format per gent amb experiència en la política municipal i també per persones novelles que «se senten compromesos en la vida social i econòmica del municipi». També expliquen que els candidats tenen ganes de treballar amb un únic objectiu: «Avançar per millorar les condicions de vida de les veïnes i veïns del nostre municipi».

La llista estarà encapçalada per Josep Caelles i Subirana, actualment regidor d'Urbanisme, Obres, Serveis i Turisme, com també president del Patronat de Turisme del Solsonès. En segon lloc hi haurà Denis Boglio, exdirector del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya.

El següents de la candidatura, per aquest ordre, seran: Jaume Xandri, Maria Torregasa, Pep Company, Jordi Tugas i Joan Prat.