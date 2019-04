Els Grups d'Acció Local i la Xarxa d'Ateneus Cooperatius busquen sinergies per donar resposta als reptes del territori

Un centenar de representants dels 14 Ateneus Cooperatius i els 72 Projectes Singulars del Programa d'Economia Social de la Generalitat han compartit una jornada de treball aquest dimecres a Solsona amb els dels 11 Grups d'Acció Local Leader coordinats des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. L'obertura de la jornada ha anat a càrrec dels consellers de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, que han volgut visualitzar així el treball conjunt que es fa des dels dos departaments en matèria de desenvolupament local. La jornada s'ha completat amb quatre espais on s'han compartit experiències i bones pràctiques dels diferents programes dividits en grups de treball de sostenibilitat ambiental, suport a l'economia local, dinamització agroecològica i repoblament rural.

En el transcurs de la jornada s'ha posat en valor la tasca que s'està fent des de les entitats, empreses i administracions per a la transformació social al territori i també s'ha refermat el compromís de treball conjunt entre els participants en els diferents programes. De fet les paraules més repetides han estat "territori" i "sinergia", posant sobre la taula la necessitat de reforçar les dinàmiques de treball conjuntes ja existents actualment entre Ateneus Cooperatius i Grups d'Acció Local. La mateixa consellera Jordà ha qualificat d'"excepcional" la trobada, en tant que, en paraules del conseller El Homrani, "formalitza relacions que en molts casos ja es donen".

La consellera Jordà ha explicat que "malgrat ser programes diferents, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, que depèn del Departament de Treball, i els Grups d'Acció Local Leader, impulsats pel Departament d'Agricultura, tots dos treballen per a la transformació social al territori". "Amb aquesta trobada, pretenem refermar un compromís de treball conjunt per continuar contribuint a millorar la qualitat de vida de les zones rurals ja que l'única manera de créixer és compartint tot allò bo, però sobretot allò que surt del territori, que és on realment es coneixen les necessitats", ha afegit la consellera. De fet, els 11 Grups d'Acció Local Leader treballen en el 73% del territori, on només hi viu el 10% de la població de Catalunya. Però també hem de tenir en compte que darrere cada filet de vedella o préssec de vinya hi ha un ramader i un agricultor", ha destacat.

Chakir El Homrani ha partit de la base que "el futur del país passa perquè hi hagi equilibri territorial". Ha posat en valor el pes de l'economia social en el país, però també la "capil·laritat i l'arrelament" en el territori. La presència de l'economia social a Catalunya és rellevant, dóna feina a més del 10% de la població activa, aporta el 8% del PIB del país i agrupa a unes 60.000 entitats, que associen i presten atenció a uns cinc milions de persones", ha dit el conseller. Més enllà de les sinergies ja existents, el conseller ha convidat els participants en els diferents programes a "intercooperar" des de la perspectiva de l'economia social. Posant la persona al centre i no només el guany econòmic, però també la perspectiva social i, en conseqüència, el desenvolupament territorial. Ja abans el director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, Josep Vidal, ha anat més enllà de les xifres, amb un rècord de creació de cooperatives de 2018, amb 210 de constituïdes, per destacar el fet que la generació d'ocupació des de l'economia social està distribuïda per tot el territori català.



Albert Puigvert, gerent d'Arca, l'ens que coordina els 11 Grups d'Acció Local, ha dit que "Coincidim en territori, coincidim en objectius i coincidim en treball, l'estratègia és clara i ara també és compartida". I Oriol Ansón, director general de Desenvolupament Rural, apostava per una «economia diversa» en el territori, en la línia impulsada des del Grups d'Acció Local, de foment dels projectes relacionats amb l'agricultura, però també amb tots aquells sectors que afavoreixin el desenvolupament del territori.

Els 14 Ateneus Cooperatius i els 72 Projectes Singulars són dos dels eixos principals en torn als quals pivota el programa d'Economia Social impulsat des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Els 14 Ateneus Cooperatius actuen com a antenes i altaveus en el territori de l'economia social amb l'objectiu d'identificar les necessitats i les oportunitats de l'economia social i cooperativa. En paral·lel i de forma complementària, els Projectes Singulars tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l'economia social i cooperativa.

Per la seva part, els 11 Grups d'Acció Local Leader existents a Catalunya tenen com a objectiu la dinamització territorial i la divulgació dels seus projectes més estratègics i bones pràctiques, conjuntament amb la gestió dels ajuts que convoca anualment el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i fomentin la creació o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i de joves, en actuacions de millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, creació i desenvolupament de microempreses, foment d'activitats turístiques, i conservació i millora del patrimoni rural.