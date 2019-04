Solsona homenatjarà compositors locals a les caramelles d'enguany

El proper Diumenge de Pasqua, dia 21 d'abril, l'Esplai Riallera, l'Orfeó Nova Solsona i l'Esbart Dansaire També Canta l'Ocellada, acompanyats dels Trabucaires de Solsona, donaran el tret d'inici a les caramelles a tres quarts d'onze del matí. S om els solsonins, Cant de felicitació i Caramelles seran les peces musicals compostes per solsonins que s'escoltaran al llarg de tot el matí.

La plaça del Camp, l'ajuntament, l'Hospital Llobera i la plaça Major seran alguns dels punts més destacats de l'itinerari. L'hospital de gent gran Pere Màrtir Colomés també és un dels indrets que els caramellaires visiten cada any, on els residents «ho viuen amb intensitat, ja que alguns d'ells havien participat en els actes de Diumenge de Pasqua, i la majoria han sentit des de sempre les caramelles», explica Alba Solé, treballadora del centre.

Som els solsonins és la cançó que enguany canta l'Esplai Riallera amb motiu de la celebració dels cinquanta anys de l'entitat, ja que va ser composta per Jaume Vergés, conegut popularment com a germà Jaume, fundador de l'Esplai. «Recuperar una cançó del nostre fundador és un bon homenatge per celebrar els 50 anys de l'Esplai», explica el president, Marc Segués. L'Esplai Riallera també farà un recorregut per la partida de Sant Bernat dilluns de Pasqua.

D'altra banda, l'Orfeó Nova Solsona, acompanyat per una banda formada per dos clarinets, dos saxos, dues trompetes, dos trombons i un sousàfon interpretaran dues cançons de músics solsonins. La primera porta el nom de Caramelles, de Josep Maria Casafont i Fornell, mossèn, compositor, organista i directors que va desenvolupar la seva carrera a Solsona i Cardona. La segona peça serà Cant de felicitació, una composició de Ramon Pujol i Llanes, director i compositor que va arranjar algunes de les melodies populars del folklore solsoní. «Volem treure a la llum compositors locals perquè creiem que, si no interpretem aquí aquest tipus de cançó popular, enlloc més es farà», apunta Joan Boix, director de l'Orfeó solsoní.



Centenari de l'Orfeó

L'Orfeó Nova Solsona, de cara al novembre de l'any que ve, està organitzant diversos actes per commemorar el centenari de l'entitat. De fet, segons explica el director, les caramelles de l'any vinent també seran un dels actes inclosos en la celebració i es pretén que durant la cantada «s'hi puguin incorporar els excantaires que ho desitgin».