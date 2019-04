El bisbe de Solsona defensa el dret a decidir davant la crítica del secretari de la Conferència Espanyola

Xavier Novell, bisbe de Solsona, dedica la carta dominical d'aquest diumenge a la legitimitat moral del «dret a decidir». Així, Novell confronta la seva argumentació amb la del portaveu i secretari de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, que en el darrer número de la revista Ecclesia deia que «l'anomenat dret a decidir no és moralment legítim».

Novell reitera que «els drets propis de Catalunya estan fonamentats primàriament en la seva mateixa identitat com a poble».

També recorda que els bisbes catalans han avalat «la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles».

«El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per integrar la diversitat que la configura», afegeix a l'escrit. El bisbe també ha destacat per la defensa explicíta de les consultes del 9-N i l'1-O, i ha donat suport als actes de solidaritat amb els presos, que va visitar a Lledoners. No és el primer cop que Novell parla de la situació catalana. Aquest tema ha estat reiterat els darrers anys entre els bisbes catalans l'any 2011 amb el text «Al servei del nostre poble».