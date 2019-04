Junts per Solsona aposta per fer política «donant veu a tota la ciutadania»

El candidat de Junts per Solsona, Marc Barbens, ha donat a conèixer els noms dels deu membres que ocuparan les primeres posicions de la llista que encapçala de cara a les eleccions del proper 26 de maig.

Isabel Pérez i Xavier Torres, actualment regidors, opten a la reelecció, enguany en segona i tercera posició.

Amb l'objectiu d'assolir l'alcaldia de Solsona, Junts per Solsona «continua el projecte iniciat fa quatre anys», explica Barbens, on la majoria de membres repeteixen en la candidatura, tot i que també es podran veure cares noves com Iolanda Llohis i Marta Vizcarro, en novena i desena posició, «que permetran donar diversos punts de vista», explica l'alcaldable. També diu que els candidats es van escollir per primàries, on els solsonins podien demanar incorpor-se a la candidatura de Junts per Solsona, com també votar els membres que es presentaven i el seu ordre.

Barbens assegura presentar-se amb persones implicades en el teixit associatiu i cultural de la ciutat «que podran aportar la millor atenció possible als ciutadans». «La política local es fa des del car-rer, escoltant les necessitats de la gent». De fet, explica que un dels requisits és la implicació amb Solsona i la ciutadania.

La candidatura es planteja com «una llista paritària. De fet, entre els deu primers es poden veure 5 homes i 5 dones (vegeu el suport). Les deu primeres posicions seran en aquest ordre Marc Barbens, Isabel Pérez, Xavier Torres, Cèsar Garcia, Miriam Semís, Jordi Sendarrubias, Mònica Serra, Marc Fortó, Marta Vizcarro i Iolanda Llohis.