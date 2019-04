L'orfeó Nova Solsona, l'Esplai Riallera i un esbart fan les caramelles a Solsona

Ni el vent ni l'amenaça de pluja, que finalment no s'han produit, han impedit la celebració de les caramelles a Solsona. Des de les 11 del matí i fins al migdia els solsonins han gaudit de les actuacions protagonitzades per les tres entitats que, com ja és habitual, organitzen l'esdeveniment: els petits de l'Esplai Riallera, l'Orfeó Nova Solsona i l'esbart També Canta l'Ocellada.

La diada ha tingut una especial significació per l'Esplai Riallera perquè celebrava el mig segle d'existència, quan el conegut germà Jaume Vergés, fill predilecte de Solsona i ja finat, va fundar l'associació amb el nom de Coral Infantil Riallera. Per tal de commemorar l'efemèride, la trentena de nens i nenes d'entre 3 i 12 anys, acompanyats pels seus monitors, van recuperar el tema de Vergés «Som els solsonins» i que va despertar vells records entre el públic.

L'Esplai Riallera té previst celebrar el cinquantè aniversari amb una festa a la sala polivalent el proper dia 4 de maig, obert a tothom. Es tracta d'una entitat molt arrelada a la ciutat i que organitza activitats d'esplai a l'hivern i campaments a l'estiu, i els seus responsables treballen per assegurar la continuïtat d'aquestes darreres després dels problemes que van sorgir l'any passat amb els propietaris dels terrenys on cada any s'ubiquen els campaments, a la zona de la Ribera Salada.

Per la seva banda, l'Orfeó Nova Solsona, dirigida per Joan Boix, ha interpretat dues caramelles composades per dos capells solsonins. Així, els cantaires, acompanyats de nou músics, han oferit dues adaptacions de les peces «Cant de felicitació», creada l'any 1928 per mossèn Ramon Pujol (anomenat «mossèn Folia») i «Caramelles» de Josep Maria Casafont.

Finalment, sis parelles de l'esbart També Canta l'Ocellada, creat fa uns anys per celebrar les caramelles, han recorregut els punts habituals amb la peça «El ballet de Solsona», arranjada pel també solsoní Albert Fontelles Ramonet. L'esbart tenia l'acompanyament musical de dotze músics de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.