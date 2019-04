Òmnium Cultural del Solsonès entrega l'11 edició dels Premis Drac

El teatre comarcal de Solsona va acollir dissabte l'onzena edició dels Premis Drac, de poesia, de prosa i de curtmetratge, organitzats per Òmnium Cultural del Solsonès. Amb la veu de Paula Jané i el piano de Pau Vilaseca, dos joves músics solsonins, es va iniciar l'acte amb un popurri de cançons catalanes, des d'Abril del 74 de Lluís Llach fins a Agafant l'horitzó de Txarango.

L'entrega de premis va ser inaugurada amb unes paraules de la presidenta de l'entitat, Rosa Cases, i amb la salutació de Maria Majó, membre de la junta nacional d'Òmnium Cultural, que va recalcae: «Som una terra de gegants i com a gegants guanyarem i tindrem una república justa i solidària».

Després de la valoració del jurat, que ha valorat les 79 obres presentades enguany, el guardó de poesia va ser atorgat a Israel Clarà López per Llunes de paper, un poemari d'amor dedicat a la Cristina, la seva parella, inspirat durant el viatge de noces a Venècia. El jurat va apreciar que «a partir de la temàtica amorosa l'autor construeix una obra formalment impecable, amb un vocabulari molt ric, amb un ritme que flueix i on s'insinuen els conceptes de la dolçor, la lleugeresa, l'optimisme, la claredat, la llum, els colors, etc.». En el seu discurs Clarà va citar una reflexió de Plató: «En aquest món més val ser víctima de la injustícia que cometre-la», fent referència al president d'Òmnium, Jordi Cuixart. El molletà té una llarga trajectòria i ha publicat més de cent títols amb la seva pròpia editorial Editorial Òmicron.

Xavi Mas Craviotto va rebre el guardó de prosa per L'ombra, una obra de què el jurat destaca «l'originalitat de l'argument, amb un lèxic molt apropiat i el clima de suspens que es crea durant la lectura». L'autor es va fer present amb un vídeo gravat des de Ghana, on es troba aquests dies, en què explica que la peça volia «treure a la llum els prejudicis i els estereotips, especialment els de gènere, que tots tenim a dins nostre i que ens venen imposats des que naixem». En nom seu va pujar a recollir el guardó el seu germà. El navassenc ha estat premi Documenta més jove de la història per La mort lenta, una novel·la que ha publicat enguany; a més, ha publicat el poemari Renills de cavall negre. En la categoria de curtmetratge el guardó va quedar desert.

L'acte es va cloure amb l'actuació del grup finalista de la primera edició del programa de TV3 Oh Happy Day, Barcelona Gospel Messenger. La coral, amb el solsoní Andreu Moreno a la bateria, va interpretar diverses peces.