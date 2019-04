Solsona acull la Diada de Sant Jordi amb més visitants

Solsona ha iniciat la Diada de Sant Jordi amb els comerços al carrer per vendre llibres i roses. Entre elles, s'hi poden veure parades solidàries com la d'AMISOL que també ven roses. Malgrat que el temps no és favorable, a hores d'ara es pot veure més afluència de gent que en edicions anteriors, tot i que "la gran afluència serà el migdia i al llarg de la tarda", expliquen els comerciants.

De moment, els llibres més venuts estant sent Sal roja de Ramon Gasch Pou i Teresa Sagrera Bassa, El fill de l'italià de Rafel Nadal i Digues un desig de Jordi Cabré.

A les 6 de la tarda hi haurà un recital poètic i musical a càrrec de l'Àtic Taller Musical a la Plaça Major.