Solsona tindrà un carril bici separat de la calçada i amb tanques de protecció fins al coll de Jou

La comissió de Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida construirà un carril bici separat de la calçada amb tanques de protecció i fet de sauló al tram de la car-retera LV-4241 de Solsona al coll de Jou, fins al càmping, del qual ja està redactat el projecte executiu.

Es tracta d'un projecte que té l'objectiu d'apostar per la sostenibilitat i els hàbits esportius responsables, i evitar la circulació de bicicletes per la calçada, així com el de promocionar les passejades a peu o en bicicleta, segons han explicat fonts de la Diputació lleidatana.

La comissió també avaluarà la possibilitat que els vorals d'algunes carreteres puguin eixamplar-se de manera que poguessin arribar a tenir dos metres, la qual cosa permetria que els ciclistes que circulen en grup tinguessin l'espai suficient per poder anar agrupats i no en filera com passa en bona part de la xarxa viària.

També s'està estudiant el mateix projecte a la carretera LV-3113 entre Guissona i Massoteres. Aquest estudi se centra en els indrets on es consideri que pugui ser rendible econòmicament i on s'estimi que pot ser bo per tal d'impulsar el turisme. La Diputació de Lleida també es posarà en contacte amb la Federació Catalana de Ciclisme per tal que pugui fer aportacions i consideracions a l'estudi.