El conflicte dels treballadors del Centre Sanitari s'encalla i deriva cap a la via judicial

La direcció del Centre Sanitari del Solsonès no ha acceptat la proposta del comitè d'empresa que consistia a fer efectius els aguments retributius dels anys 2018 i 2019 a canvi de perdre la part propocional de les DPO (pagaments per objectius) dels anys 2017 i 2018. Ara, el comitè dels treballadors assegura que imposarà una reclamació de quantitat als jutjats en els propers dies.

Fa uns mesos que els treballadors del Centre Sanitari reclamen els augments retributius dels anys 2018 del 1,95% i també de l'any 2019 amb el 2,25%. També el comitè demana que es facin efectives les DPO dels anys 2017 i 2018.

Pel que fa als augments retributius, el comitè d'empresa assegura que la direcció del centre es nega a fer efectius els augments de l'any 2018 a canvi de perdre la part proporcional de la DPO de l'any 2017. D'altra banda, la direcció assegura que no es pot fer efectiu el pagament a causa del dèficit pressupostari que el centre presenta. De tota manera, assegura que ja s'han reconegut les DPO del 2017 i, per tant, la direcció es compromet a fer efectiu el pagament.

Quant a la reclamació de fer efectiu l'augment del 2019, la direcció ha demanat una prospecció fins al mes de juny, almenys, per poder saber una previsió amb la qual tancaran l'any de fons pressupostari. Les DPO del 2018 encara no estan preescrites, per tant, no es pot saber la quantitat exacta.

Així, el comitè d'empresa assegura que, davant la negativa de la direcció del centre, imposarà una demanda als jutjtats. Aquesta consistirà en una reclamació de quantitat, és a dir, cada treballador de manera individual posarà una reclamació per demanar la part proporcional que li pertoca. En aquest cas, David Ricart, portaveu de Comissions Obreres de Sanitat a les Terres de Lleida, explica que ja hi ha pràcticament la meitat de la plantilla de treballadors que estan disposats a fer efectiva la reclamació. Aquestes reclamacions es podrien portar al jutjat en un termini de 15 dies.

També el comitè d'empresa continua demanant explicacions a la direcció del perquè s'està pagant un advocat extern si el Consell en disposa i el centre sanitari paga del seu fons pressupostari fins a 40.000 euros per a l'advocat. A més a més, Ricart diu que s'ha demanat quant val l'advocat extern i que la direcció s'ha negat a donar-li la dada.

Així doncs, les reunions quinzenals queden aturades tot i que els dos grups estan disposats a negociar, i el comitè d'empresa espera que la direcció recapaciti i accepti la proposta, ja que considera que «és la més justa per als professionals».