Sant Ponç de Prades tindrà una nova edició de la fira d'artesania

Sant Ponç de Prades de la Molsosa prepara la vintena edició de la tradicional fira, on es barreja cultura i oci. Aquesta fira és organitzada per l'Associació Cultural de Prades.

La festa es durà a terme el proper 5 de maig i disposarà d'espais gastronòmics, i també de la venda de productes artesans com la mel o embotits, tot i que també hi haurà diverses actuacions musicals.

La jornada s'iniciarà amb un esmorzar obert a tothom amb un preu de 5 euros i també amb l'obertura de la fira d'artesania i música al carrer. També s'hi podrà veure una cercavila pels carrers de Prades a càrrec de la Diatònica.

Seguint amb l'artesania i la tradició, a les 11 del matí hi haurà una demostració de treballs del camp amb cavalls a càrrec de Jordi Terrazas d'Equibru, Claret de Cavallers, i també es farà una de-mostració de bitlles catalanes a càrrec de la Colla de la Fusta i el Ferro.

A partir de les 2 del migdia es farà el dinar amb una arrossada popular a un preu de 15 euros per comensal. Abans, però, hi haurà un vermut a la 1 del migdia.

La fira d'artesania finalitzarà a les 5 de la tarda amb el ball folk amb la Diatònica.

Els organitzadors expliquen que la fira es du a terme gràcies a la gestió i l'organització de forma directa per part dels veïns de la localitat, com també per «persones que estimen Prades».